Karstadt in Goslar soll doch erhalten bleiben

Die Karstadt-Filiale in Goslar bleibt offenbar doch erhalten. Wie der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) am Freitag mitteilte, wird die Miete für das Kaufhaus gesenkt. Auch an fünf weiteren Standorten soll es, anders als zuvor angekündigt, für Karstadt weitergehen. Auch hier gab es den Angaben zufolge Zugeständnisse der Vermieter.

Sigmar Gabriel als Vermittler

Goslars Oberbürgermeister Oliver Junk (CDU) bezeichnete die Nachricht als "befreiend" für die Mitarbeitenden, deren Familien und die Stadt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. In den Gesprächen mit dem Konzern habe man deutlich gemacht, dass Karstadt in Goslar auch wegen seiner touristischen Lage profitabel sei. Zudem habe der in Goslar aufgewachsene frühere Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) in der Angelegenheit vermittelt, so Junk.

Videos 02:45 Hallo Niedersachsen Karstadt schließt Filialen in Niedersachsen Hallo Niedersachsen Die Corona-Krise hat die Lage der ohnehin angeschlagenen Warenhauskette Karstadt noch einmal verschlimmert. Nun sollen 62 Filialen geschlossen werden. Video (02:45 min)

56 Warenhäuser bundesweit vor dem Aus

Bei 56 von der Schließung bedrohten Warenhäusern im Bundesgebiet gebe es wegen hoher Mieten und Standortnachteilen weiterhin "keine wirtschaftliche Fortführungsperspektive", teilte die GKK-Geschäftsführung mit. Dazu gehören auch Karstadt-Häuser in Hannover und Bremerhaven sowie die Kaufhof-Filialen in Braunschweig, Bremen und Osnabrück.

6.000 Menschen droht Jobverlust

Ursprünglich hatte der Konzern angekündigt, bundesweit 62 der 172 Warenhäuser schließen zu wollen. In Norddeutschland sollte es voraussichtlich 15 Kaufhäuser treffen - davon vier in Niedersachsen. Bundesweit rund 6.000 Mitarbeitenden droht nach Angaben der Gewerkschaft ver.di der Verlust ihrer Arbeit.

