Stand: 26.10.2021 07:31 Uhr Kampf gegen Borkenkäfer: Harz wird aufgeforstet

Im Kampf gegen vom Borkenkäfer verursachte Schäden werden im Harz sogenannte Containerpflanzen gesetzt. "Es geht darum, den Waldumbau voranzutreiben", sagte Michael Rudolph von den Niedersächsischen Landesforsten (NFL). Seit Mitte September seien mehrere Tausend Pflanzen aus Baumschulen in den Mutterboden gebracht worden. Die Bäume kommen mit fertiger Wurzel, wie NFL-Sprecher Rudolph sagte. Das Ausfallrisiko unter vergleichbaren Wuchsbedingungen sei deutlich geringer als bei sogenannten wurzelnackten Pflanzen. Außerdem könne der Pflanzzeitpunkt verlängert werden. Einer ersten Einschätzung nach hat die Bepflanzung in diesem Jahr gut geklappt, auch weil es noch keinen bedeutsamen Frost gab. Eine genaue Bilanz der Landesforsten steht aber noch aus. Mit den Containerpflanzen kommen Buchen, Weißtannen, Lärchen oder auch Douglasien vermehrt in den Harz. Sie sollen langfristig die vom Borkenkäfer gepeinigten Fichten ersetzen. Bereits im Sommer hatten die Landesforsten beschrieben, dass im Harz eine Aufforstung mit historischen Ausmaßen nötig sei - Stürme, Dürre und Borkenkäfer hätten dem Wald extrem zugesetzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.10.2021 | 07:30 Uhr