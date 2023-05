Stand: 02.05.2023 08:41 Uhr Kaffeefett auf der A7: Ermittlungen werden wohl eingestellt

Im Januar hatte ein Lastwagen Fett auf der A7 zwischen Northeim-Nord und Hann. Münden-Lutterberg verloren. Die Fahrbahn musste fast eine Woche lang gesperrt und aufwändig gereinigt werden. Nun hat die Polizei das Verfahren an die Staatsanwaltschaft gegeben. Es konnte bisher niemand ausfindig gemacht werden, der für den Fettbelag auf der A7 verantwortlich sein könnte. Keine der Spuren habe zu einem Ergebnis geführt, sagte Polizeisprecherin Jasmin Kaatz dem NDR. Dass es sich um Kaffeefett handelte, hatte eine Analyse eindeutig ergeben. Es fällt beim Entkoffeinieren von Kaffeebohnen an. Aber in den entsprechenden Betrieben habe niemand kooperiert, so Polizeisprecherin Kaatz weiter. Weil die Verunreinigung niemandem nachgewiesen werden konnte, wird die Staatsanwaltschaft Göttingen das Verfahren voraussichtlich einstellen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 02.05.2023 | 07:30 Uhr