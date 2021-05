Stand: 28.05.2021 17:41 Uhr Kästorf: Autofahrerin bei Unfall auf der B4 getötet

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 4 im Landkreis Gifhorn ist am Freitagmittag eine 69-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei geriet die Frau bei Kästorf aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr. Dort stieß ihr Auto frontal mit einem Lastwagen zusammen. Ein hinter ihr fahrender Wagen prallte ebenfalls gegen ihr Fahrzeug. Die 69-Jährige wurde eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen werden. Der Fahrer des folgenden Autos wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die B4 musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

