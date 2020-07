Stand: 30.07.2020 13:03 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kabelbrand: Fünf Menschen vorsorglich in Klinik

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Katlenburg-Lindau im Landkreis Northeim sind fünf Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte ein technischer Defekt zu einem Kabelbrand geführt. Ein Schaden am Gebäude entstand dabei nicht.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.07.2020 | 13:30 Uhr