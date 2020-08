Stand: 03.08.2020 08:44 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

K+S will mehr Abwässer in Flüsse leiten

Der Düngemittelhersteller K+S will wieder mehr Salzabwässer in die Werra und damit auch in die Weser leiten. Noch bis heute können Betroffene Einwände einreichen. Das niedersächsische Umweltministerium, die Stadt Hann. Münden (Landkreis Göttingen) und die Fischerei-Genossenschaft Münden haben den Antrag des Düngemittelherstellers beim zuständigen Regierungspräsidium in Kassel bereits scharf kritisiert. Die bisher gültige Erlaubnis für K+S läuft Ende des Jahres aus.

