Stand: 20.06.2023 21:02 Uhr Junger Mann bewirft Polizisten mit Messern, Eiern und Geschirr

In Salzgitter hat ein 21 Jahre alter Mann Polizisten aus seiner Wohnung heraus mit Messern, Eiern und Geschirr beworfen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten am Dienstag eigentlich gekommen, um wegen Sachbeschädigung zu ermitteln und die Personalien aufzunehmen. Nun ermitteln sie auch noch wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei habe bei dem Mann Reizgas eingesetzt und ihn anschließend in Gewahrsam genommen. Es wird nun geprüft, ob er die Tat in einem psychischen Ausnahmezustand begangen hat.

