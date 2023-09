Junge spricht Ukrainisch: Wirft ein Mann ihn deswegen von Brücke? Stand: 01.09.2023 16:43 Uhr Die Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen einen unbekannten Mann. Dieser soll in Einbeck einen zehnjährigen Jungen in einen Kanal geworfen haben.

Die Staatsanwaltschaft wertet den Angriff als politisch motiviert. Zu dem Vorfall war es bereits am vergangenen Samstag gekommen. Der Junge spielte den Angaben zufolge am Abend zusammen mit mehreren ukrainischen Kindern an einer Brücke in Einbeck (Landkreis Northeim). Dann soll ein fremder Mann die Kinder angesprochen und sich beschwert haben, dass die Kinder Ukrainisch sprechen. Stattdessen sollten sie Russisch sprechen. Außerdem soll der Unbekannte behauptet haben, die Ukraine habe den Krieg begonnen.

Unbekannter griff erst Mädchen an, dann Jungen

Wie die Ermittler weiter mitteilten, soll der Mann zunächst einem Mädchen aus der Gruppe an den Haaren gezogen haben. Dann soll er den zehnjährigen Jungen gegriffen und über das Brückengeländer geworfen haben. Genaue Angaben zu der Wassertiefe und zur Höhe der Brücke lagen der Staatsanwaltschaft nicht vor.

Zehnjähriger nach Sturz von Brücke offenbar nicht schwer verletzt

Das Kind schlug laut Staatsanwaltschaft erst an Eisenträgern auf, die unterhalb des Brückengeländers befestigt waren. Dabei sei es am Kopf und am Fuß verletzt worden. Dann fiel der Junge in den Kanal darunter. Während er dort lag, soll der unbekannte Täter eine Glasflasche auf den Jungen geworfen und ihn an der rechten Schulter getroffen haben. Anschließend flüchtete der Mann. Der Junge wurde laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft durch den Angriff nicht schwer verletzt. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Dann sei er wieder entlassen worden.

Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Täter wird auf ein Alter zwischen 40 und 45 Jahren geschätzt. Bei dem Vorfall soll er ein blaues T-Shirt, eine schwarze Kappe sowie Jeans-Shorts getragen haben. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05551) 70 050 entgegengenommen.

