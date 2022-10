Junge an Bushaltestelle angefahren und schwer verletzt Stand: 06.10.2022 17:01 Uhr In Gifhorn ist ein Achtjähriger an einer Bushaltestelle von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Eine 67 Jahre alte Autofahrerin habe den Jungen vermutlich zu spät gesehen, als dieser in Höhe einer Bushaltestelle die Straße überquerte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Wagen erfasste das Kind. Der Junge sei so schwer verletzt worden, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Die Autofahrerin sei bei dem Unfall am Mittwoch unverletzt geblieben, habe aber unter Schock gestanden.

Unfall ereignete sich an Bushaltestelle Maronenweg

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, die Angaben zum Hergang sowie zur Verkehrssituation zum Unfallzeitpunkt machen können. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 15.50 Uhr im Eyßelheideweg in Höhe der Bushaltestelle Maronenweg beziehungsweise der Hausnummer 47. Möglicherweise sei das Kind vor dem Unfall aus einem Bus ausgestiegen, so die Polizei. Der Fahrer oder die Fahrerin des Busses wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn zu melden. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (5371) 98 00 entgegen.

