Stand: 12.06.2022 12:04 Uhr Junge Wolfsburgerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Wolfsburg ist in der Nacht zu Sonntag eine junge Frau schwer verletzt worden. Laut Polizei war die 20-Jährige um kurz vor 1 Uhr von der Fahrbahn abgekommen. Sie überfuhr ein Verkehrszeichen auf dem mittleren Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls sei so groß gewesen, dass die beiden vorderen Airbags aufgingen. Zeugen riefen die Einsatzkräfte und "beruhigten die offensichtlich unter Schock stehende Unfallverursacherin", so die Polizei. Bei der Unfallaufnahme fanden die Beamten nach eigenen Angaben im Fußraum des Autos ein Handy, außerdem nahmen sie Atemalkoholgeruch bei der 20-Jährigen war. Die Frau kam ins Krankenhaus, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Zu einem Atemalkoholtest sei sie auf Grund der Ereignisse nicht in der Lage gewesen, so die Polizei. Der Baum wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass die Feuerwehr ihn absägen musste.

