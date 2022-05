Stand: 06.05.2022 07:00 Uhr Junge Männer drehen Spritztour - mit einer Straßenbahn

In Braunschweig haben zwei Männer eine Straßenbahn aus dem Depot entführt und sind durch die Stadt gefahren. Wie sie die Straßenbahn in Gang bringen konnten, ist unklar. Die Polizei bestätigte den Fall. An der Haltestelle am Rathaus konnten erste Fahrgäste zusteigen. Eine Station später seien die beiden 23-Jährigen geflohen, konnten aber kurze Zeit später von der Polizei gefasst werden. Den Verdächtigen wird Störung öffentlicher Betriebe, gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr imd Hausfriedensbruch vorgeworfen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.05.2022 | 07:00 Uhr