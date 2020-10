Jung und verwaist: Luchs in Goslarer Innenstadt gesichtet Stand: 27.10.2020 11:31 Uhr Seit einigen Tagen streift ein junger Luchs durch Goslar. Das Tier sei auf der Suche nach Nahrung, vermutet Ole Anders vom Nationalpark Harz.

Der Luchs-Beauftragte hat nach eigenen Angaben bereits mehrere Berichte und Fotos erhalten, die belegen, dass es sich um ein Jungtier handelt. Seine Hoffnung sei nun, dass die offensichtlich verwaiste Raubkatze im Südstadtbereich schnell gefunden wird.

Passanten sollen das Tier nicht streicheln

Dass sich ein Luchs in eine Stadt verirre, komme nicht häufig vor, sagte Anders der "Goslarschen Zeitung". In kleineren Dörfern sei schon mal ein Jungtier gesichtet worden, das seine Mutter verloren hatte. "Aber ein Luchs in einem Gebiet wie der Goslarer Innenstadt - nein, das ist mir noch nie vorgekommen." Wenn Personen das Tier sehen, sollten sie den Luchs nicht streicheln, auch wenn Jungluchse für Menschen noch nicht allzu gefährlich werden könnten.

Videos 3 Min Nationalpark Harz: Luchse ziehen zurück ins Schaugehege Im Februar beschädigte Orkantief "Sabine" ihr Gehege. Nun ist es wieder aufgebaut. (18.06.2020) 3 Min

Spuren über "Luchs-App" melden

Erst kürzlich hatte Anders darauf hingewiesen, dass gesichtete Luchse oder Spuren der Tiere über eine App gemeldet werden können. Sie ist kostenlos und direkt mit der Online-Datenbank des Nationalparks Harz verbunden. Über die App könnten Luchsnachweise wie Spuren im Schnee oder Rissfunde nicht nur im Harz, sondern auch in anderen Regionen Niedersachsens gemeldet werden, so Anders.

Weitere Informationen 90 Luchse leben im Harz - darunter 35 Jungtiere Rund 90 Luchse leben nach Schätzungen der Nationalparkverwaltung derzeit im Harz. Etliche Tiere haben den Harz zudem verlassen und andere Reviere etwa im Solling besetzt. mehr Auge in Auge mit den Luchsen im Harz Seit Jahren leben im Harz wieder Luchse in freier Wildbahn. Zu sehen bekommt man die scheuen Raubkatzen aber nur in einem Schaugehege bei Bad Harzburg. Ein Wandertipp. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.10.2020 | 17:00 Uhr