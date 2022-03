Stand: 13.03.2022 11:27 Uhr Jugendliche schlagen Zwölfjährigen und bedrohen älteren Bruder

In Salzgitter haben Jugendliche einen Zwölfjährigen und seinen 16-jährigen Bruder bedroht und verletzt. Nach Angaben der Polizei spielten die Jungen am Samstagabend an einem Jugendzentrum Fußball. Als die Angreifer auftauchten, habe einer von ihnen den Zwölfjährigen mehrfach geschlagen und getreten. Ein anderer soll die Brüder mit einem Messer bedroht haben. Der Zwölfjährige erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Schon am Freitag war ein 14-jähriges Mädchen in Salzgitter an einer Bushaltestelle angegriffen und verletzt worden.

Weitere Informationen 14-Jährige an Bushaltestelle von jungen Männern attackiert Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei Salzgitter ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. (12.03.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.03.2022 | 11:00 Uhr