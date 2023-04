Stand: 10.04.2023 13:02 Uhr Jugendliche in Braunschweig seilen sich von Kirchturm ab

Eine besondere Mutprobe erwartet Konfirmandinnen und Konfirmanden der evangelischen Gemeinde "Die Brücke" in Braunschweig: Am Donnerstag wollen sich zwölf von ihnen vom Turm der Jugendkirche am Prinz-Albrecht-Park aus rund 15 Metern Höhe abseilen. "Die Aktion soll dazu beitragen, die jungen Menschen in ihrer Entwicklung und Selbstwirksamkeit zu unterstützen", sagte Jugenddiakon Gottfried Labuhn dem Evangelischen Pressedienst (epd). Seinen Angaben zufolge werden die Jugendlichen mit Gurt, Helm und Sicherungsseil ausgerüstet, steigen dann über eine Treppe den Turm hinauf und müssen oben über ein Geländer klettern, damit sie sich abseilen können. "Wenn die ersten zwei Meter geschafft sind, wird es angenehm", sagte Labuhn. Der Diakon spricht aus Erfahrung: Er hat schon verschiedene Kletteraktionen im kirchlichen Kontext geleitet.

