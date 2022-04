Stand: 13.04.2022 09:35 Uhr Jugendliche attackieren Radfahrer in Wolfsburger Waldstück

Jugendliche haben am Dienstagabend einen Fahrradfahrer in einem Waldstück im Wolfsburger Stadtteil Detmerode attackiert. Der 63-Jährige wurde verletzt, sein Fahrrad beschädigt. Der Mann hatte die Gruppe nach Angaben der Polizei zuvor angesprochen, weil sie mit Motorrollern in dem Wald unterwegs war. Daraufhin kam es zum Streit. Einer der Jugendlichen habe den Mann zunächst von seinem Fahrrad gestoßen, danach sei der 63-Jährige mehrfach angegriffen worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Jugendlichen mit ihren Motorrollern schon häufiger in dem Waldstück nahe der Wohnsiedlung an der Straße "Bärenwinkel" unterwegs waren. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05361) 46 460.

