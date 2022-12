Johannes Oerding bekommt den Paul-Lincke-Ring 2022 Stand: 15.12.2022 11:57 Uhr Der Popsänger Johannes Oerding erhält den Paul-Lincke-Ring 2022. Das hat die Stadt Goslar am Donnerstag bekannt gegeben. Verliehen wird die undotierte Auszeichnung im kommenden Jahr.

Johannes Oerding stehe für poetische, gerne auch mal nachdenkliche Texte, die er mit markanter Stimme zu regelrechten Ohrwürmern mache, teilte die Stadt Goslar mit. "Er ist ein sympathischer Künstler mit authentischen, emotionalen Texten und einem feinen Gefühl für die deutsche Sprache", sagte Goslars Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner (SPD). Ob der in Münster (Nordrhein-Westfalen) geborene Oerding anlässlich der für Mai 2023 geplanten Preisvergabe auch ein Konzert in Goslar spielen wird, ist noch offen.

VORSCHAU: Träumer. Macher. Oerding! (1 Min)

Von Helge Schneider bis Roland Kaiser

Der Preis wird seit 1955 verliehen und erinnert an den Komponisten Paul Lincke, der 1946 in Goslar-Hahnenklee beigesetzt wurde. Ausgezeichnet werden Komponistinnen und Komponisten, Textdichter und -dichterinnen sowie Interpretinnen und Interpreten, die sich um die deutsche Unterhaltungsmusik in besonderem Maß verdient gemacht haben. Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern gehören unter anderem Ina Müller, Udo Jürgens, Peter Maffay, Helge Schneider, Die Fantastischen Vier, Roland Kaiser und Sänger Axel Bosse. Für das Vorjahr wurde der Paul-Lincke-Ring an Max Mutzke verliehen.

