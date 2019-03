Stand: 03.03.2019 13:00 Uhr

Jetzt live: Braunschweig feiert seinen Schoduvel

Zehntausende Karnevalsfans haben mit Umzügen in Osnabrück Ganderkesee und Hannover die närrische Saison in Niedersachsen eingeläutet. Und nun ist der Höhepunkt der Narren im Norden in vollem Gange: der Schoduvel in Braunschweig. Das Motto lautet "Lachen, tanzen überall, so feiert Brunswiek Karneval". Dazu erwarten die Jecken etwa 250.000 Zuschauer an der Strecke. Seit genau 12.40 Uhr ziehen die Narren für etwa vier Stunden lang durch die Innenstadt und werfen dabei tonnenweise Süßigkeiten, Stofftiere und Kinderspielzeug in die Menge. Sehen Sie den Umzug hier bis 16.05 Uhr live:

Alle Bilder vom Schoduvel gibt es hier im Anschluss

Die Innenstadt in Braunschweig ist zu großen Teilen gesperrt. "Die Stadtverwaltung empfiehlt den Besuchern dringend, Fahrten in die Innenstadt mit privatem Pkw nach Möglichkeit zu vermeiden und für die Anreise zum Schoduvel möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen", teilte die Stadt im Vorfeld mit. Auch beim Schoduvel ist wieder ein Fotograf für NDR.de unterwegs, um die besten Bilder vom Umzug und die schönsten Kostüme festzuhalten. Am Abend gibt es alle Fotos vom Schoduvel dann an dieser Stelle - und vielleicht ist auch ein Foto von Ihnen dabei.

30 Tonnen Schokolade und Plüschtiere

Der Braunschweiger Umzug ist mit mehr als sechseinhalb Kilometern auch der längste Karnevalsumzug Norddeutschlands. Mit dabei sind rund 5.000 aktive Teilnehmer in Musik- und Spielmannszügen und rund 130 Motivwagen. Im vergangenen Jahr warfen die Karnevalisten rund 30 Tonnen Waffeln, Schokoriegel und Plüschtiere in die Menge.

Älter als der Kölner Karneval

Der Schoduvel ist älter als der Kölner Karneval, denn der Begriff lässt sich bis ins Jahr 1293 im Braunschweiger Stadtbuch zurückverfolgen. Er bezeichnete demnach einen alten Brauch, durch Lärm, Verkleidung und erschreckendes Gebaren die bösen Geister der Kälte, des Todes und der Gefahr zu vertreiben. "Scho" steht dabei für scheuen - "duvel" für den Teufel.

