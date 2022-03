Jahrhundertealte Dokumente von Kaperungen sind jetzt online Stand: 15.03.2022 13:37 Uhr Jahrhundertealte Dokumente von Kaperungen sind jetzt online frei zugänglich: Das Projekt "Prize Papers" der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen hat sie auf einem Internetportal veröffentlicht.

Gerichtsunterlagen aus zunächst gut 1.500 Kaperprozessen sind ab sofort auf der Webseite www.prizepapers.de zu finden. Kaperungen gegnerischer Schiffe, sogenannte Prisen, waren früher ein legitimes Mittel der Kriegsführung. Auf dem Portal sind Prisenpapiere - "Prize Papers" - aus Gerichtsprozessen zu Kaperungen der englischen beziehungsweise britischen Marine zwischen 1652 bis 1817 zu sehen. Insgesamt umfasst der Prisenpapier-Bestand des britischen Nationalarchivs in London Dokumente aus 14 Seekriegen, an denen England und Großbritannien beteiligt waren und die zu mehr als 35.000 Kaperungen führten.

Viele der Schiffe transportierten versklavte Menschen

Zwei Drittel der in dieser Zeitspanne gekaperten Schiffe stammen demnach aus den Vereinigten Staaten. Die mehr als 57.000 fotografierten Seiten beziehen den Angaben zufolge sich auf Verfahren, die während der Koalitionskriege und der Napoleonischen Kriege geführt wurden: "Neben den Prozessakten verspricht vor allem das erhaltene Beweisgut, zu dem neben konfisziertem Schriftgut auch zahlreiche Gegenstände gehören, einmalige Erkenntnisse für die internationale Forschung", so Historikerin Dagmar Freist, die Leiterin des Projekts. Aus Ladelisten wisse man beispielsweise, dass viele der Schiffe versklavte Menschen transportiert haben. "Diese kolonialen Zusammenhänge sollen ebenso erforschbar sein", so Freist.

Logbücher, Gedichte, Zeichnungen und Spielkarten

Noch im Laufe dieses Jahres sollen ausgewählte Archivbestände aus der Zeit des Österreichischen Erbfolgekriegs (1740 bis 1748) in das Online-Portal eingestellt werden, darunter auch Beispiele beschlagnahmter Briefe, von denen 160.000 erhalten sind, außerdem Logbücher, Schiffspapiere und Rechnungen, Gedichte, Zeichnungen, Stoffe und Spielkarten. Viele dieser Dokumente und Artefakte hätten sich über Jahrhunderte in fast unberührtem Zustand als Zeitkapseln erhalten. Bilder, Videos und eine Dokumentation zur Arbeit des internationalen Projektteams mit diesem Material finden sich ebenfalls auf der Website.

