Stand: 16.02.2021 11:24 Uhr JVA Braunschweig: Häftling setzt seine Zelle in Brand

In einer Zelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Braunschweig ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Anstaltsleitung hatte ein 34-jähriger Insasse das Bett und weiteres Mobiliar angezündet. Der Häftling musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er wurde in der Klinik von JVA-Beamten überwacht und ist mittlerweile wieder zurück im Gefängnis. Der Grund für die Brandstiftung ist noch unklar.

