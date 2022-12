JVA-Angestellte aus Liebe zu Häftling kriminell geworden? Stand: 12.12.2022 12:19 Uhr Eine Mitarbeiterin der Justizvollzugsanstalt Rosdorf soll einen Insassen durch Vernichten von Beweisen geschützt haben. Inzwischen sind sie verheiratet - und sie steht vor Gericht. Heute fällt das Urteil.

Die heute 29-Jährige und der 32-Jährige hatten der Staatsanwaltschaft zufolge im Tatzeitraum eine verbotene Liebesbeziehung. Sie arbeitete seinerzeit als Mitarbeiterin in der Justizvollzugsanstalt (JVA) im Landkreis Göttingen, er saß eine knapp vierjährige Haftstrafe ab - weil er die Tochter seiner damaligen Freundin sexuell missbraucht hatte. Als bei einer Durchsuchung im September 2020 ein Smartphone in der Zelle des Mannes sichergestellt wurde, soll die 29-Jährige eine Kollegin - die ebenfalls eine Beziehung mit einem Häftling hatte - dazu gebracht haben, die belastenden Dateien von seinem Smartphone zu löschen und das Durchsuchungsprotokoll zu fälschen. Laut Staatsanwaltschaft war darauf Bildmaterial zu finden, das sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigt. Die Behörde geht davon aus, dass die 29-Jährige ihren Freund so vor einem weiteren Prozess schützen wollte.

32-Jähriger ausgewiesen, Frauen erhalten Strafbefehle

Kurz nachdem das Handy sichergestellt wurde, schoben die Behörden den 32-Jährigen laut Presse Info Dienst (pid) nach Rumänien ab. Die Reststrafe wurde demnach unter der Bedingung ausgesetzt, dass der Mann nicht wieder nach Deutschland einreist. Die beiden JVA-Mitarbeiterinnen flogen derweil auf - und das Amtsgericht Göttingen erließ gegen sie Strafbefehle. Die 29-Jährige und die 27-Jährige sollten jeweils 2.000 Euro zahlen und erhielten eine Bewährungsstrafe. Beide erhoben Einspruch und nahmen damit einen Gerichtsprozess in Kauf.

Kollegin gibt Vorwürfe zu, 29-Jährige streitet alles ab

Die 27-Jährige gab zum Verhandlungsauftakt am Amtsgericht Göttingen zu, das Handy des Häftlings auf Werkseinstellungen zurückgesetzt zu haben, um ihre Kollegin zu schützen. Die 29-Jährige bestritt unterdessen sämtliche Vorwürfe sowie eine verbotene Beziehung mit dem Häftling, mit dem sie mittlerweile verheiratet ist.

Ex-Häftling als Zeuge geladen und bei Einreise festgenommen

Das Urteil gegen die ehemaligen JVA-Mitarbeiterinnen sollte bereits vor Wochen fallen. Doch der ehemalige Häftling, um dessen Handy es in dem Prozess geht, konnte nicht wie geplant als Zeuge aussagen. Er lebt inzwischen in Österreich und sollte für seine Aussage nach Deutschland kommen. Das Amtsgericht hatte einen entsprechenden Fahndungsvermerk verschickt, damit die Behörden die Einreisesperre gegen ihn zeitweise aufheben. Dennoch wurde der 32-Jährige zunächst - aus nicht bekannten Gründen - an einem Grenzübergang in Bayern festgenommen. Heute soll er seine Aussage nachholen.

