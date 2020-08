Stand: 19.02.2018 13:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ist die Patientenversorgung im Harz in Gefahr?

Wie geht es weiter mit der Krankenhaus-Versorgung von Patienten in Teilen des Harzes? Diese Frage stellt sich, wer die Ereignisse rund um die Kliniken in Seesen und Clausthal-Zellerfeld verfolgt. Beide Kliniken gehören zum Asklepios-Konzern. Für das Krankenhaus in Clausthal-Zellerfeld haben die Krankenkassen beantragt, den Versorgungsvertrag zu kündigen - ein Novum in Niedersachsen. Ab dem 1. Januar 2019 könnte der Betrieb stillstehen. Und nun wurde bekannt, dass in der Klinik in Seesen 11 von 19 Ärzten der Klinik für Innere Medizin gekündigt haben.

"Konzept macht keinen Sinn"

Der Verband der Ersatzkassen (VDEK) erklärt, dass der Versorgungvertrag mit der Klinik in Clausthal-Zellerfeld gekündigt wurde, weil die Kassen die Patientensicherheit in Gefahr sähen. Wie VDEK-Sprecher Hanno Kummer erklärt, bestehe die Klinik in Clausthal-Zellerfeld im Grunde nur noch aus einer Geriatrie, also einer Abteilung für die Behandlung älterer Patienten. Die meisten der Patienten würden von der Klinik aus Goslar hierher verlegt. Die Klinik in Goslar gehört ebenfalls zu Asklepios. Träten in Clausthal-Zellerfeld nun Komplikationen auf, würden die Patienten - meist hochbetagt und schwer krank - wieder nach Goslar verlegt werden müssen. "Das ganze Konzept macht keinen Sinn", sagt Kummer NDR.de.

Kritik vom Goslarer Kreistag

Asklepios will nach offiziellen Darstellungen den Klinikbetrieb aufrechterhalten. "Gegen die Kündigung des Versorgungsvertrages sind wir rechtlich vorgegangen, weil wir unserem Versorgungsauftrag und den damit verbundenen Verpflichtungen nachkommen", teilt der Asklepios-Sprecher für die Harzer Kliniken, Ralf Nehmzow, NDR.de mit. Doch die Kommunalpolitik sieht das offenbar anders. Es wird spekuliert, Asklepios habe darauf hingearbeitet, dass der Versorgungsvertrag gekündigt wird. Denn würde der Konzern selber die Versorgung einstellen, etwa weil der Klinikbetrieb nicht wirtschaftlich ist, müsste er eine Million Euro pro Jahr an den Landkreis zahlen, schreibt die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ). Auch der Umstand, dass Asklepios erst 2016 in Goslar eine Geriatrie eingerichtet und damit eine Konkurrenz zum eigenen Standort in Clausthal-Zellerfeld eingerichtet hat, macht skeptisch. Die "wissentliche und willentliche Schwächung des Standortes steht im krassen Widerspruch zu den Absprachen und dem geltenden Vertrag mit dem Landkreis", zitiert die HAZ aus einem Dringlichkeitsantrag von SPD, Grünen und FDP im Goslarer Kreistag.

Im Zweifel geht es vors Gericht

Das Sozialministerium in Hannover hat eine Anfrage von NDR.de zu diesem Fall bislang nicht beantwortet. Zur HAZ sagte ein Sprecher vorige Woche, dass die Klinik nicht nur für stationäre Behandlungen wichtig sei, sondern auch für die ambulante Versorgung. Gerade bei winterlichen Straßenverhältnissen sei es oft nicht möglich, das Krankenhaus in Goslar in angemessener Zeit zu erreichen, wird der Sprecher zitiert. Doch laut VDEK-Sprecher Kummer werden Notfälle in Clausthal-Zellerfeld ohnehin nicht mehr behandelt. Nach Angaben von VDEK-Sprecher Kummer prüft das Ministerium nun, ob es die Kündigung des Versorgungsauftrages genehmigt. Sollte das nicht der Fall sein, könnte der Fall vor Gericht landen, sagt Kummer.

"Ärztemangel erschwert die Suche"

Zur Situation in Seesen teilt Asklepios-Sprecher Nehmzow mit, dass einige der Ärzte möglicherweise kündigten, nachdem bekannt wurde, dass der Chefarzt zum 31. März das Unternehmen verlässt. "Dass Mitarbeiter mitgehen, wenn ihr Chef eine neue berufliche Perspektive sucht, ist auf dem Arbeitsmarkt nicht unüblich", so Nehmzow. "Andere kündigten aus ganz persönlichen Gründen, die jedoch nichts mit unserer Klinik zu tun haben, die Kündigungen liegen zum Teil schon länger vor." Nehmzow geht davon aus, dass die frei werdenden Stellen in Seesen schon bald wieder besetzt werden können - auch wenn der bundesweite Ärztemangel die Suche erschwere, wie er zugibt. Sollte es zu Ärzte-Engpässen kommen, müssten weniger Patienten aufgenommen werden.

