Stand: 24.08.2020 07:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wasbüttel: Sportwagenfahrer stirbt bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall bei Wasbüttel (Landkreis Gifhorn) ist der Fahrer eines Sportwagens tödlich verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei war der 39-Jährige am Sonntagabend mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Auto wurde dabei in drei Teile zerrissen. Der Gifhorner verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter und Zeugen berichteten, dass der Fahrer mit deutlich überhöhtem Tempo unterwegs war. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um Ersthelfer und Zeugen.

Tödlicher Unfall bei Wasbüttel 24.08.2020 07:45 Uhr Im Landkreis Gifhorn ist ein Mann mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Der Ersthelfer, ein Arzt, könnte ihm nicht mehr helfen. Der Fahrer starb an der Unfallstelle.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.08.2020 | 06:00 Uhr