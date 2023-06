Stand: 26.06.2023 18:51 Uhr Isabella M. aus Wollershausen erneut vermisst

Die 13-jährige Isabella M. aus der Ortschaft Wollershausen im Landkreis Göttingen wird seit Sonntagabend vermisst. Die Polizei nimmt an, dass sich das Mädchen im Raum Duderstadt aufhält, wie sie am Montag mitteilte. Die Vermisste ist demnach 1,55 bis 1,60 Meter groß, hat eine kräftigere Statur und dunkle, lila-rot-schwarze, schulterlange Haare. Sie trägt vermutlich eine schwarze Hose, ein schwarzes, bauchfreies Oberteil, weiße Turnschuhe und einen roten Mantel. Wer Isabella M. gesehen hat oder sachdienliche Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Duderstadt unter der Telefonnummer (05527) 84610 zu melden. Bereits im Mai war das Mädchen als vermisst gemeldet worden. Nach einem Zeugenhinweis war es in Duderstadt gefunden worden.

