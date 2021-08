Inzidenz-Spitzenreiter Salzgitter: Kaum neue Einschränkungen Stand: 03.08.2021 16:59 Uhr Am Dienstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Salzgitter zwar auf 60,4 gesunken, liegt aber den dritten Tag in Folge über 50. Salzgitter hat die höchste Inzidenz bundesweit.

Die Stadt hat deshalb die Corona-Regeln angepasst. Von Donnerstag an darf sich ein Haushalt nur noch mit zwei weiteren Personen eines anderen Haushalts treffen. Ausgenommen sind bei dieser Regelung stets Kinder bis einschließlich 14 Jahren sowie Begleitpersonen von Menschen mit wesentlicher Behinderung oder Pflegebedürftigkeit. Nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Haushalt.

OB: Einschränkung nur wegen der Inzidenz "völlig falsch"

Von weiteren Einschränkungen will die Stadt jedoch absehen. Es sei völlig falsch, allein wegen der Inzidenzzahlen Grundrechte einzuschränken und die Stadtgesellschaft herunterzufahren, sagte Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) auf einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag.

Corona-Regeln: Kommunen haben Spielraum

Das Land stellt den Kommunen in der kürzlich aktualisierten Corona-Verordnung die Umsetzung der im Corona-Stufenplan vorgesehenen Maßnahmen relativ frei - etwa dann, wenn das Infektionsgeschehen eingrenzbar ist. Das Konzept sei es, zielgenau vorzugehen und die Infektionsherde auszumachen, sagte Claudia Schröder, die stellvertretende Krisenstabsleiterin, in der vergangenen Woche. "Damit sollen die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich gehalten werden."

Ausbruch in Grundschule

Den Ursprung der hohen Inzidenz sieht Salzgitters Stadtverwaltung in einem Corona-Ausbruch an einer Grundschule kurz vor den Sommerferien. Nach der positiven Testung eines Kindes am 16. Juli seien nach und nach sechs Klassen unter Quarantäne gestellt worden. Festgestellt wurde ausschließlich die Delta-Variante, die als besonders ansteckend gilt. Das Infektionsgeschehen sei im privaten Bereich weitergetragen worden, hieß es weiter von der Stadt.

