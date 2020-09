Stand: 08.09.2020 15:17 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Investorenprozess gegen VW: Kein Ende in Sicht

Im bereits zwei Jahre währenden Musterprozess von Investoren zur VW-Dieselaffäre ist weiterhin kein Ende in Sicht. Niemand im Saal könne eine verlässliche Prognose zur weiteren Verfahrensdauer geben, sagte Richter Christian Jäde am Dienstag am Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig. "Es ist davon auszugehen, dass wir uns auch im nächsten Jahr hier treffen, um Detailarbeit zu machen", sagte Jäde.

Streitwert von vier Milliarden Euro

In dem Verfahren nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) geht es um die Frage, ob VW die Märkte im Skandal um Millionen manipulierter Dieselmotoren rechtzeitig informiert hat. Die Anleger klagen auf Schadenersatz wegen der Kursverluste. Nach Angaben einer OLG-Sprecherin geht es aktuell um einen Streitwert von etwas mehr als vier Milliarden Euro.

Porsche SE bleibt am Verfahren beteiligt

Am neunten Verhandlungstag am Dienstag stellte Richter Jäde fest, dass auch die VW-Dachgesellschaft Porsche SE weiter am Verfahren beteiligt bleibt. Dies werde sich auch nicht ändern, so lange die Holding Beklagte im ausgesetzten Landgerichtsverfahren ist. Der Bundesgerichtshof hatte im Juli entschieden, dass die Rolle der Porsche SE im Dieselskandal in einem eigenen Musterverfahren in Stuttgart beleuchtet werden soll. In dem Prozess am OLG Braunschweig sind in diesem Jahr noch sieben weitere Verhandlungstage angesetzt.

