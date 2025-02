Internationales Schlittenhunderennen 2025 im Harz

Stand: 03.02.2025 09:07 Uhr

Am 8. und 9. Februar 2025 findet in Clausthal-Zellerfeld das internationale Schlittenhunderennen statt. Bei diesem Event treten sowohl Hobby-Musher als auch Profis mit ihren Hunden gegeneinander an.