Stand: 14.02.2021 10:20 Uhr Ins Eis eingebrochen: Hündin in Braunschweig gerettet

Am Sonnabend hat die Feuerwehr einen ins Eis der Oker eingebrochenen Hund gerettet. Der Hündin "Roxi" sei es nicht gelungen, aus eigenen Kräften aus dem Wasser zu kommen, teilte die Feuerwehr mit. Ein Helfer stieg, ausgestattet mit einem speziellen Eisrettungsanzug, ins Wasser und half dem Tier an Land. Unterkühlt, aber unverletzt konnte das Tier ihrer Besitzerin übergeben werden. Die Feuerwehr Braunschweig wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Eisdecke nach wie vor viel zu dünn ist. "Das Betreten der Eisflächen im Stadtgebiet ist lebensgefährlich", hieß es.

