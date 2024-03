Stand: 05.03.2024 08:07 Uhr Industrieleitung Salzgitter kommt: Bau der Stromtrasse startet

Das Land Niedersachsen hat den Bau der so genannten "Industrieleitung Salzgitter" bewilligt. Das hat der Netzbetreiber TenneT mitgeteilt. Noch in dieser Woche soll mit dem Bau der zehn Kilometer langen Stromleitung begonnen werden. Sie verbindet das Stahlwerk in Salzgitter mit der Höchstspannungsleitung Wahle-Mecklar bei Vechelde (Landkreis Peine). Auch ein Umspannwerk muss noch errichtet werden. Ab 2026 sollen über die Freileitung große Mengen grünen Stroms zur Salzgitter AG fließen.

Weitere Informationen Neue Stromtrasse bringt mehr Windkraft nach Südniedersachsen Energieminister Lies würdigte am Donnerstag die ersten Abschnitte der Leitung als "positives Signal zur richtigen Zeit". (29.09.2022)

