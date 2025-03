In leerstehender Gaststätte: Polizei findet 1.200 Cannabis-Pflanzen

Stand: 28.03.2025 16:11 Uhr

Die Polizei ist in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) auf 1.200 illegale Cannabis-Pflanzen gestoßen. Sie wurden am Donnerstagabend in einem leerstehenden Gebäude entdeckt.