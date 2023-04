In Falle getappt: Streunender Luchs in Braunlage eingefangen Stand: 21.04.2023 20:32 Uhr Der seit Tagen durch Braunlage streunende Luchs ist am Freitag eingefangen worden. Das Tier war am Nachmittag in eine Lebendfalle getappt. Die Wildkatze kommt nun vorübergehend in Quarantäne.

In einer entsprechenden Station des Nationalparks Harz soll der Luchs zunächst aufgepäppelt werden. Anschließend soll das Tier in der Natur wieder freigelassen werden. Den Angaben zufolge wurde der Luchs am Nachmittag eingefangen. Das ausgehungerte Tier habe dem Schweinegehackten in der Falle wohl nicht widerstehen können, teilte die Polizei mit.

Videos 4 Min Fotosafari mit Luchs: Besonderes Shooting im Wald (01.04.2023) Filmtiertrainerin Katja Elsässer bietet regelmäßig Fotoshootings mit Tieren an, die sonst bei großen Filmproduktionen vor der Kamera stehen. 4 Min

Luchs am Dienstag in Kurpark-Nähe gesichtet

Der Luchs war am Dienstag unter anderem in der Nähe des Braunlager Kurparks gesichtet worden. Anwohnende hatten daraufhin die Polizei alarmiert. Ole Anders, Luchsexperte des Nationalparks Harz, hatte Haustierbesitzern geraten, die eigenen Tiere besonders zu beaufsichtigen. In den vergangenen Monaten war es häufiger zu Begegnungen mit Luchsen und vereinzelt auch zu Tierrissen gekommen. Bereits 2021 war ein Luchs durch Goslar gelaufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.04.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere