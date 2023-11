Stand: 24.11.2023 13:46 Uhr In Wohnungen eingebrochen? Polizei fasst drei Tatverdächtige

In Wolfsburg hat die Polizei drei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in den Landkreisen Wolfenbüttel und Goslar in mehrere Wohnungen eingebrochen zu sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind die Tatverdächtigen 33, 45 und 55 Jahre alt. Sie wurden demnach am vergangenen Mittwoch im Gewerbegebiet Heinenkamp gefasst. Die Polizei fand bei den Männern den Angaben zufolge Einbruchswerkzeug, Bargeld und Schmuck. Bei Durchsuchungen in Wolfsburg und Gifhorn seien weitere Beweismittel gefunden worden. Am Donnerstag ordnete ein Haftrichter gegen alle drei Beschuldigten Untersuchungshaft an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min