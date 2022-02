Stand: 03.02.2022 08:12 Uhr In Salzgitter gilt ab sofort Testpflicht für Kita-Kinder

Seit heute müssen in Salzgitter alle Kindergartenkinder ab drei Jahren täglich einen negativen Schnelltest vorweisen. "Es gilt, frühzeitig Infektionsquellen zu entdecken und Infektionsketten zu unterbrechen", sagte Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU). Entsprechende Nachweise der Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten soll die jeweilige Einrichtung kontrollieren. Die Kosten für die Tests übernimmt zunächst die Stadt. In Salzgitter lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1.433 am Donnerstag erneut landesweit mit an der Spitze. Ab Mitte Februar gilt in ganz Niedersachsen eine Corona-Testpflicht in Kindergärten. Angesichts der hohen Inzidenzen wollte die Stadt Salzgitter aber nicht so lange warten.

