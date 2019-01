Stand: 05.01.2019 17:32 Uhr

In Peine werden Tannenbäume zu Wurfgeschossen

Der Marktplatz in Peine hat sich am Sonnabend in eine kleine Sportarena verwandelt. Die Disziplin: Tannenbaum-Weitwurf. Rund 200 Menschen nahmen an dem sportlichen Wettkampf teil. Geworfen wurde entweder alleine oder im Team. "Also man wirft am besten an der Hüfte vorbei, von unten mit Schwung nach leicht oben. So erzielt man die besten Weiten", sagte Christopher Selle, der Vereinsvorsitzende des Bürger-Jäger-Corps. Das Corps hatte zu dem ersten Ereignis dieser Art in Peine aufgerufen. Auf mehr als zehn Meter brachten es die Männer, auf mehr als acht Meter die Frauen. Ziel des Wettbewerbs war es laut Verein, das Gemeinschaftsgefühl in der Stadt zu fördern. Der Erlös des Wettbewerbs ging an die Peiner Hospizbewegung für Kinder.

Peine: Tannenbaum-Weitwurf für den guten Zweck 05.01.2019 16:03 Uhr In Peine hat das Bürger-Jäger-Corps den ersten Tannenbaum-Weitwurf veranstaltet. Dabei können die Bürger nicht nur ihren Baum loswerden, sondern damit auch noch etwas Gutes tun.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wettbewerb auch Béi Chéz Heinz in Hannover

Einen Tag später sind auch die Menschen im hannoverschen Stadtteil Linden-Nord zu einem solchen Wettbewerb aufgerufen. Bereits zum 11. Mal veranstaltet der Club Béi Chéz Heinz einen Wettbewerb im Tannenbaum-Weitwurf. Da der Weltrekord von rund 25 Metern im vergangenen Jahr nicht geknackt worden ist, wie der Club auf seiner Internetseite mitteilt, soll sich das in diesem Jahr ändern.

Abfallentsorger holt Tannenbäume von Sammelplätzen ab

Wer seinen Weihnachtsbaum nicht sportlich sondern eher traditionell entsorgen möchte, der muss ihn in Hannover bis zum Montag auf einem der 200 Sammelplätze ablegen. Dann beginnt der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) mit den Abholfahrten. Nach Angaben einer Sprecherin rechnet aha damit, ähnlich wie im Vorjahr rund 900 Tonnen Tannenbäume in der gesamten Region einzusammeln. Das entspreche etwa 340.000 Weihnachtsbäumen.

Erster Tannenbaum-Weitwurf-Wettbewerb in Peine









Bäume werden kompostiert oder verbrannt

Bis zum 18. Januar sollen die Sammelplätze von Fahrzeugen der Sperrmüllabfuhr angefahren werden. Auf drei Deponien werden die Bäume anschließend in einem riesigen Schredder zerkleinert, wie die Sprecherin sagte. Da wegen einer Mengenbregrenzung nicht alle Bäume kompostiert werden könnten, würden einige in Biomassekraftwerken verbrannt. Neben den öffentlichen Sammelstellen nehmen auch die drei aha-Deponien in Burgdorf, Hannover und Wunstorf sowie die 21 Wertstoffhöfe und die mehr als 50 Grüngutannahmestellen im Umland die abgeschmückten Bäume kostenlos an. Wer zu spät kommt und seinen Baum auf einem bereits leer geräumten Sammelplatz ablegt, der muss laut aha mit einer Ordnungsstrafe wegen illegaler Abfallentsorgung rechnen.

Weitere Informationen NDR 1 Welle Nord Upcycling: Weihnachtsbaum verwerten NDR 1 Welle Nord Weihnachten ist vorbei, der Baum abgeschmückt und wartet jetzt auf seinen Abtransport? Das muss nicht sein. Für Äste, Nadeln und den Stamm des Tannenbaums gibt es noch gute Verwendungsmöglichkeiten. (03.01.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 05.01.2019 | 19:30 Uhr