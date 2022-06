Stand: 20.06.2022 12:22 Uhr In Hann. Münden wird nach Blindgängern gesucht

In Hann. Münden wird von Montag an nach möglichen Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht. Die Arbeiten beginnen auf dem Gelände der Stadtverwaltung, untersucht werden aber auch am Philosophenweg angrenzende Bahnanlagen, ein Standort im Bahnhofsumfeld und der Doktorwerder. Die Stadt hat von den Verdachtsfällen erfahren, weil die Telekom neue Leitungstrassen verlegen will und auf damit einhergehenden Luftbildaufnahmen mögliche Objekte entdeckt wurden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.06.2022 | 08:30 Uhr