Stand: 25.05.2022 10:29 Uhr In Braunschweig sollen bald wieder Sirenen heulen

In Braunschweig sollen künftig wieder Sirenen installiert werden, um die Bevölkerung zu warnen. Das hat der Rat der Stadt einstimmig beschlossen. Demnach sollen ab dem kommenden Jahr und bis Ende 2024 an insgesamt rund 600 Standorten im Stadtgebiet Sirenen installiert werden. Die Kosten schätzt die Stadt auf rund 1,8 Millionen Euro. Zusätzlich zu den Sirenen sollen die Menschen durch Lautsprecherdurchsagen, elektronische Werbetafeln, die Warn-App NINA und in den sozialen Medien vor Katastrophen gewarnt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.05.2022 | 13:30 Uhr