Stand: 10.11.2020 09:28 Uhr Im Solling wird der Weihnachtsbaum für die Autostadt gefällt

Im Solling bei Dassel wird am Dienstag der Weihnachtsbaum für die Autostadt in Wolfsburg gefällt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Landesforsten ist die 24 Meter hohe Fichte rund 60 Jahre alt und wiegt etwa fünf Tonnen. Nach einer kurzen Lagerung in Braunschweig soll der Baum dann am Freitag in der Autostadt aufgestellt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.11.2020 | 09:30 Uhr