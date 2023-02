Stand: 15.02.2023 10:21 Uhr Im Schwitzkasten gehalten: Mann attackiert Zehnjährige

In Braunschweig soll ein 22-Jähriger am Dienstag eine Zehnjährige attackiert haben. Laut der Polizei hat er das Mädchen zu Boden gerungen und im Schwitzkasten gehalten. Zeugen eilten dem Kind zur Hilfe, nachdem sie es haben schreien hören, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Sie hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Möglicherweise liegt bei dem 22-Jährigen eine geistige Beeinträchtigung vor. Er wurde er in einer Klinik untergebracht. Nach Polizeiangaben könnte der Mann auch für einen Angriff auf eine Elfjährige vom Montag verantwortlich sein.

