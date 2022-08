Stand: 04.08.2022 21:06 Uhr Im Kreis Helmstedt bei Königslutter brennt ein Hektar Wald

Im Landkreis Helmstedt bei Königslutter ist am Donnerstag ein Waldstück in Brand geraten. Rund 190 Kräfte von Feuerwehr und THW versuchen das Feuer auf einer Fläche von etwa einem Hektar unter Kontrolle zu bringen, sagte ein Feuerwehrsprecher dem NDR in Niedersachsen. Nach Angaben des Sprechers unterstützen zahlreiche Landwirte mit Treckern und Tankfahrzeugen die Löscharbeiten. Das Feuer war demnach auf einem Feld ausgebrochen und hatte sich auf den Kiefernwald ausgedehnt. Die Kreisstraße zwischen Scheppau, Lauingen und Rieseberg war am Abend wegen des Brandes gesperrt. Die Löscharbeiten sollten noch bis in die Morgenstunden andauern. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei vom Donnerstagabend keine.

