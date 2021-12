Im Harz startet am Montag wieder der Skibetrieb Stand: 24.12.2021 09:42 Uhr Am Wurmberg bei Braunlage im Harz soll ab dem 27. Dezember das gesamte Skigebiet genutzt werden können. Entsprechend der Corona-Verordnung gilt für die Wintersportler die 2G-Regel.

"Wir haben genug Schnee mit den Schneekanonen produziert", sagte Betriebsleiter Fabian Brockschmidt. Am Wurmberg sollen nach den Feiertagen die Abfahrten am Hexenritt sowie der Nordhang und die Talabfahrt bis zur Mittelstation der Seilbahn öffnen. Für Rodlerinnen und Rodler soll die Abfahrt im unteren Bereich der Gondelbahn freigegeben werden. Am 11. und 12. Dezember waren bereits erste Wintersportlerinnen und Wintersportler auf dem Wurmberg unterwegs. Wegen Tauwetters war anschließend kein weiterer Betrieb möglich.

Videos 4 Min Ski-Glück im Harz: Auf der Piste mit 2G Start der Skisaison auf dem Wurmberg in Braunlage: Doch nur wer geimpft oder genesen ist, darf dort Wintersport machen. (11.12.2021) 4 Min

In anderen Orten ist noch Geduld gefragt

Andernorts hoffen die Liftbetreibenden auf einen Wintereinbruch zu Weihnachten, um ebenfalls öffnen zu können. "Noch fehlt etwas Naturschnee auf den Abfahrten", sagte der Geschäftsführer der Alberti-Liftgesellschaft, Karsten Otto. Er betreibt das Skigebiet auf dem Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg im Landkreis Goslar. Immer wenn es das Wetter zuließ, waren die Schneekanonen laut Otto im Dauerbetrieb. Doch der hergestellte Schnee reiche noch nicht, um Ski und Snowboard zu fahren. Die Pisten sollen möglichst bald geöffnet werden. "Jeder Tag zählt, nachdem wir im vergangenen Jahr gar nicht öffnen durften", so Otto.

Zu wenig Schnee für Langlauf

Gedulden müssen sich auf jeden Fall noch die Langläuferinnen und Langläufer. "Wir brauchen mindestens 30 Zentimeter Naturschnee, um Loipen zu spuren", sagte ein Sprecher des Nationalparks Harz. Davon ist der Harz aktuell noch weit entfernt. Entsprechend stehen die Loipenspurgeräte weiter in ihren Garagen.

2G-Regel und FFP2-Maske im Lift

In allen Skigebieten sind die aktuellen Corona-Regeln zu beachten. Ski- und Snowboardfahrende müssen im Rahmen der 2G-Regel geimpft oder genesen sein und sich für die Kontaktnachverfolgung über die Luca-App anmelden. In den Liften ist außerdem das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend.

