Stand: 07.09.2021 20:07 Uhr Ilsede: Auto stößt mit Lkw zusammen - 55-Jährige stirbt

Eine 55 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Ilsede (Landkreis Peine) ums Leben gekommen. Laut Polizei war die Frau am Dienstagvormittag mit ihrem Auto aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

