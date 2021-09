Illegale Autorennen: Ein Thema beim Verkehrsgerichtstag Stand: 24.09.2021 20:54 Uhr In Goslar ist am Freitag die Fortbildungsveranstaltung des Verkehrsgerichtstags fortgesetzt worden. Es ging unter anderem um illegale Autorennen und die Anerkennung von ausländischen Führerscheinen.

Bijan Nowrousian, Professor an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Münster, legte in seinem Vortrag über verbotene Kraftfahrzeugrennen den Schwerpunkt auf die Rechtsprechung bei der Thematik. Als besonders klärungsbedürftig werden dabei nach Angaben des Deutschen Verkehrsgerichtstags die Strafbarkeit des "Einzelrennens" und die Absicht, eine "höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen" angesehen.

Videos 5 Min Senioren am Steuer: Wird eine Fahrprüfung zur Pflicht? Ab 75 nimmt die Zahl selbst verschuldeter Unfälle zu. Sicherheitstrainings helfen dabei, eigene Schwächen zu erkennen. (23.09.2021) 5 Min

Wie lange sollten Senioren Auto fahren dürfen?

Bereits am Donnerstag hatten sich rund 200 Verkehrsexperten, Juristen und Versicherer in der Kaiserpfalz in Goslar über das Thema Senioren im Straßenverkehr ausgetauscht. Neue Studien belegen, dass es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen kommt, wenn ältere Fahrer am Steuer sitzen. Deshalb diskutierten die Teilnehmenden, ob Senioren irgendwann ihren Führerschein abgeben oder ab einem bestimmten Alter erneut geprüft werden sollten. Außerdem gab es eine Diskussion darüber, ob Cannabis-Konsumenten überhaupt Auto fahren dürften.

Verkehrsgerichtstag im Januar ausschließlich online

Der eigentliche Verkehrsgerichtstag Ende Januar hatte coronabedingt nur online stattfinden können. Auch jetzt konnten sich Teilnehmende zu der Fortbildungsveranstaltung zu aktuellen verkehrsrechtlichen Themen online dazuschalten.

