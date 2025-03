Stand: 15.03.2025 14:48 Uhr Identität geklärt: Toter bei Seesen seit zehn Monaten vermisst

Bei der am Montag nahe Seesen (Landkreis Goslar) gefundenen Leiche handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 75-jährigen Mann aus Herzberg. Der Tote sei im Rahmen der Ermittlungen zur Todesursache eindeutig identifiziert worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Angaben nach war der schwer demenzkranke Mann seit fast einem Jahr vermisst worden. Er war am 29. Mai 2024 unbemerkt aus einem Krankenhaus in Seesen verschwunden. Polizei und Feuerwehr hatten damals tagelang mit Hubschraubern, Drohnen und Suchhunden erfolglos nach dem Vermissten gesucht. Am Montag entdeckten Spaziergänger den Toten in einem Waldstück in der Nähe der Seesener Klinik. Seine Identität und die Todesursache waren zunächst unklar. Inzwischen schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus.

