Stand: 01.02.2021 14:10 Uhr IHK Braunschweig hilft Unternehmen bei drohender Insolvenz

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig bietet wegen der Corona-Krise kostenlose Insolvenz-Sprechtage an. Aufgrund der aktuellen Maßnahmen sind viele Betriebe in wirtschaftliche Schieflage geraten. Die IHK berät betroffene Mitgliedsunternehmen, was bei einer drohenden Insolvenz getan werden sollte und welche Sanierungswege es gibt. Ab Mitte Februar werden zweimal im Monat Termine angeboten. Anmeldungen sind über die Internetseite der IHK Braunschweig möglich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.02.2021 | 14:30 Uhr