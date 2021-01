IHK Braunschweig hat neuen Präsidenten

Die Industrie- und Handelskammer in Braunschweig hat einen neuen Präsidenten. Gewählt wurde Tobias Hoffmann, Chef eines Maschinenbau-Betriebes in Lengede. Er ist Nachfolger von Helmut Streiff. Die Vollsammlung war wegen der Corona-Pandemie am Montag virtuell zusammengekommen. An der Versammlung nahmen nach Angaben der IHK 80 gewählte Vertreter teil. "Ich freue mich sehr darauf, die IHK-Mitgliedsunternehmen als Präsident zu vertreten", sagte Hoffmann und dankte den Vollversammlungsmitgliedern für ihre Stimmen und ihr Vertrauen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Hoffmann Maschinen- und Apparatebau GmbH aus Lengede im Landkreis Peine und folgt auf den Braunschweiger Unternehmer Streiff, der nicht mehr zur Wahl angetreten war.

