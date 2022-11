Stand: 15.11.2022 08:13 Uhr IG Metall setzt Warnstreiks in Salzgitter fort

Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektro-Industrie sind festgefahren - mit weiteren Warnstreiks will die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. In Salzgitter soll es nach Gewerkschaftsangaben heute eine Kundgebung mit mehreren Tausend Teilnehmenden geben, auch in Northeim sind Aktionen geplant. Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Geld, die Arbeitgeber wollen dagegen eine Prämie zum Inflationsausgleich von 3.000 Euro zahlen.

