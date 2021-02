Stand: 23.02.2021 07:25 Uhr IG Metall erwartet heute Tarif-Angebot von Volkswagen

In Wolfsburg treffen sich am Nachmittag zum dritten Mal die Vertreter von Volkswagen und der IG Metall, um über den neuen Haustarif-Vertrag zu verhandeln. Die Gewerkschaft fordert für die rund 120.000 Tarif-Beschäftigten in den sechs westdeutschen VW-Werken vier Prozent mehr Geld und weitere Ausbildungsgarantien. Heute muss VW ein Angebot vorlegen, heißt es von der IG Metall. VW verwies zuletzt wegen der Corona-Krise und dem Umbruch in der Autoindustrie darauf, die Kosten im Blick zu behalten. Wolfsburg - Am Nachmittag startet die dritte Gesprächsrunde zum Haustarif bei Volkswagen. Die IG Metall verlangt von VW diesmal ein konkretes Angebot.

