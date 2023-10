Stand: 20.10.2023 08:13 Uhr Hungrige Diebe? Unbekannte erbeuten Tresor, Geld - und Kuchen

In Königslutter (Landkreis Helmstedt) sind Unbekannte am Mittwochabend in eine Fahrzeughalle eingebrochen. Sie verschafften sich laut Polizeiangaben Zugang, indem sie eine Außentür gewaltsam öffneten. Aus zwei Aufenthaltsräumen wurde demnach Bargeld entwendet, zudem ein Tresor mit unbekanntem Inhalt. Aber auch der Kühlschrank interessierte die Diebe offenbar: Aus diesem nahmen sie einen Kuchen mit, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchteten die Täter. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, der Tat oder mitgeführten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Königslutter unter der Telefonnummer (05353) 919 70 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min