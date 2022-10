Stand: 07.10.2022 07:25 Uhr Hunderte Braunschweiger erhalten keine Briefwahlunterlagen

In Braunschweig hat es Probleme bei der Zustellung von Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl am kommenden Sonntag gegeben. In mindestens 300 Fällen hätten Betroffene keine Unterlagen erhalten, teilte die Stadt mit. Das Wahlamt habe daraufhin rund 700 Personen angeschrieben. Sie können eidesstattlich versichern, keine Unterlagen erhalten zu haben. Betroffene können ihre Stimme im Briefwahlzentrum der Stadt abgeben oder am Sonntag in ihrem Wahlamt. Wo die Briefwahlunterlagen abgeblieben sind, ist der Stadt nicht bekannt. Die fehlerhafte Zustellung fiel nach Angaben eines Stadtsprechers auf, weil aus dem betroffenen Bezirk auffällig wenige Briefwahlstimmen in der Briefwahlzentrale eingegangen waren.

