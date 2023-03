Stand: 02.03.2023 20:13 Uhr Hund steigt allein in Zug und fährt nach Braunschweig

Ein Hund ist allein in einem Zug von Salzgitter nach Braunschweig unterwegs gewesen. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, sei der schwarze Labrador am Mittwoch am Bahnhof Salzgitter-Bad plötzlich in den Zug gelaufen, unmittelbar hätten sich die Türen geschlossen. Beamte der Bundespolizei nahmen das Tier dann in Braunschweig in Empfang. Die Einsatzkräfte versorgten den Hund mit Futter und Wasser und informierten den 53 Jahre alten Hundehalter.

