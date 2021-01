Stand: 17.01.2021 16:07 Uhr Hund beißt drei Menschen in Echte - Polizei erschießt ihn

Nach einer Beiß-Attacke gegen drei Menschen hat die Polizei einen Schäferhund-Mischling in Echte (Landkreis Northeim) erschossen. Laut Polizei biss der Hund nach der Rückkehr von einem Spaziergang am Sonntagmittag zunächst mehrfach seine 65-jährige Halterin. Ein Nachbar, der auf die Situation aufmerksam geworden war, eilte der Frau zu Hilfe und alarmierte anschließend die Polizei. Als die Beamten eintrafen, machte es zunächst den Anschein, als habe sich der Hund beruhigt. Doch dann biss er erneut wild um sich - und verletzte einen Polizisten mit fünf Bissen an der Hand und einen zweiten Beamten mit zwei Bissen am Daumen. Nachdem auch Pfefferspray nicht half, den Hund abzuwehren, erschossen die Beamten das Tier.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.01.2021 | 16:00 Uhr